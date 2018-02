Ungewöhnlicher Diebstahl in Ditzingen 30 Jahre alter Nussbaum gestohlen

Von rob 27. Februar 2018 - 11:11 Uhr

Laut Polizei war bei dem Diebstahl ein Profi am Werk. Foto: dpa

In Ditzingen verschwindet ein zehn Meter hoher Nussbaum. Die Polizei hat keine Spur. Offenbar war ein Profi am Werk.

Ditzingen - Ein Unbekannter hat im Ditzinger Teilort Heimerdingen (Kreis Ludwigsburg) einen etwa 30 Jahre alten und zehn Meter hohen Nussbaum abgesägt und gestohlen. Bemerkt wurde die Lücke in der Max-Planck-Straße an der Ecke zur Hemminger Straße laut der Polizei am Freitagmorgen. Wann der Dieb gesägt hat, ist unklar. Den Spuren am Baumstumpf zufolge war ein Profi am Werk. Er hat den Nussbaum wohl mit einem Greifarm stabilisiert, dann maschinell glatt abgetrennt und abtransportiert. Der Wert des Baumes wird auf 1000 Euro geschätzt.