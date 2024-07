Ungewöhnlicher Catwalk in Stuttgart: Schloss Rosenstein als Laufsteg für junge Mode

6 Die Natur als Vorbild für die Mode – das zeigen die jungen Kreativen der Modeschule Stuttgart im Schloss Rosenstein. Foto: Modeschule Stuttgart

Die jungen Kreativen der Modeschule Stuttgart stellen zum Abschluss ihrer Ausbildung ihre Kollektionen an einem ungewöhnlichen Ort vor – im Naturkundemuseum.











An der Staatlichen Modeschule Stuttgart steht eine Klasse vor dem Abschluss. Und der wird gefeiert – an einem besonderen Ort: im Schloss Rosenstein. Die Kollektion der Abschlussklasse heißt „Delulu“. Das Naturkundemuseum in Stuttgart diente als Ort der Inspiration für die jungen Modemacher. Die unendliche Vielfalt und das Formenspiel von Flora und Fauna sind dabei in die Entwicklung der Modekollektion mit eingeflossen. Grundlegende Themen bildeten Hedonismus versus Dystopie, Stärke versus subtile Softness und Couture versus Utility, wie die Modeschule mitteilt. Außerdem waren der Trendresearch und die Transformation in den zeitgemäßen Zusammenhang wichtig bei der Zusammenstellung der Kollektion.