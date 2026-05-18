Martin Schaal hat für den Europäischen Kultursommer das Fellbacher Wahrzeichen mit Legosteinen errichtet. Die nächsten Monate kann es im Rathausfoyer besichtigt werden.
Wer das Fellbacher Rathaus aufsucht, absolviert dies nicht zwingend in der Hoffnung auf allerhöchstes Vergnügen – vielmehr ist es meist eher ein Pflichttermin. Anlass könnte beispielsweise die Verlängerung eines Passdokuments sein oder der Besuch des einen Stock höher gelegenen Sitzungssaals, um einer Entscheidung des Lokalparlaments über die nächste Erhöhung der Kita-Gebühren beizuwohnen. Oder es geht um die Einreichung eines wichtigen Bauantrags.