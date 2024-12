Ungewöhnliche Maßnahme fruchtet nicht: Kraven the Hunter: Nächster Marvel-Schurke floppt an den Kinokassen

"Kraven the Hunter": Nächster Marvel-Schurke floppt an den Kinokassen

1 Aaron Taylor-Johnson legt mit "Kraven the Hunter" einen Fehlstart hin. Foto: Columbia Pictures

Wer dachte, dass "Sony's Spider-Man Universe" mit "Madame Web" seinen Tiefpunkt erreicht hätte, irrt. "Kraven the Hunter" mit Aaron Taylor-Johnson übertrifft den Flop mit Dakota Johnson - und das trotz (oder vielleicht gerade wegen) einer ungewöhnlichen Marketingkampagne.











Link kopiert



Fehlstart für "Kraven the Hunter". Das Superheldenspektakel mit Aaron Taylor-Johnson (34) und Russell Crowe (60) spielte in den USA an seinem Startwochenende nur elf Millionen US-Dollar ein. Das berichteten US-Branchenmagazine wie "Variety". Damit bleibt für den Schurken aus den "Spider-Man"-Comics nur Platz drei in den US-Charts hinter "Vaiana 2" und "Wicked". Und das, obwohl die beiden Konkurrenten schon seit ein paar Wochen in den amerikanischen Kinos laufen.