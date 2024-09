Wetterbedingt findet das Open-Air-Kino in Marbach (Kreis Ludwigsburg) an einem ungewöhnlichen Ort statt.

Open-Air-Kino kann so schön sein, auch noch im September. Die Vorstellung, an einem lauen Spätsommerabend auf dem Marbacher Burgplatz einen tollen Film auf einer großen Leinwand anzugucken, ist prima. Angesichts der aktuellen Temperaturen fröstelt es die potenziellen Open-Air-Kino-Gänger aber schon im Vorfeld. Soll ich wirklich schon die Daunenjacke rausholen?, fragt sich so mancher.

Doch die Veranstalter vom Stadtmarketing Marbach haben für das Event am Donnerstag, 12. September, eine kreative Lösung gefunden: Das Kino wird vom Burgplatz in die evangelische Stadtkirche verlegt. Einlass ist um 19 Uhr mit Ausschank und Verkauf von Knabbereien, gezeigt wird der Film „Back to Black“, eine Hommage an das musikalische Ausnahmetalent Amy Winehouse. Er startet um 20 Uhr.

Aber: Geht das denn so einfach, das Kino in die Kirche zu verlegen? „Na klar“, sagt der Dekan Ekkehard Graf. „Jesus freut sich, wenn Menschen gesellig beieinander sind.“ Nach evangelischem Verständnis seien Kirchenräume nicht per se heilig, sondern nur, wenn Gottesdienste im Namen Gottes im Kirchenraum gefeiert werden, unterliege dieser Raum einer besonderen spirituellen Atmosphäre. „Im Gottesdienst darf nichts geschehen, das Gott lästert oder Jesus verächtlich macht. Aber außerhalb eines Gottesdienstes können auch profane Veranstaltungen im Kirchenraum stattfinden, wenn damit den Menschen gedient ist“, so der Dekan weiter. Zudem ist die Kirchengemeinde Marbach Mitglied im Stadtmarketingverein, der den Kinoabend organisiert, „deshalb stellen wir auch unsere Räume gern zur Verfügung“. In der Coronazeit gab es auch schon mal eine Mitgliederversammlung des Stadtmarketingvereins in der Stadtkirche.

Wegen des Wetters wird der Film in der Stadtkirche gezeigt. Foto: privat

„Wir helfen gerne“, sagt Graf. „Wenn das Wetter fürs Open-Air-Kino nicht mitmacht, haben wir einen geschützten Raum mitten in der Altstadt. Daher: Herzlich willkommen!“

Tickets zum Kinoabend gibt es nur an der Abendkasse. Der Eintritt beträgt sechs Euro.