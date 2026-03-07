Ungewöhnliche letzte Ruhestätte: Asche des Vaters auf Sardinien verstreut – Odyssee durch Europa macht’s möglich

In Baden-Württemberg gilt die Friedhofspflicht. Doch es gibt Wege, die umstrittene Regelung zu umgehen. Ein Stuttgarter erzählt, wie er seinen Vater auf Sardinien beisetzen konnte.
Sardinien – dieser Name löst sofort Tagträume aus. Unweigerlich steigen dann Bilder von türkisblauen Buchten auf, gesäumt von weißen Sandstränden, im Hintergrund sattgrüne Gebirgszüge. Nicht wenige dürften Simon K. also beneiden, wenn er erzählt, dass seine Familie seit rund 50 Jahren ein Ferienhaus auf der italienischen Mittelmeerinsel besitzt. „Das hat mein Vater damals selbst mitgebaut“, sagt der Stuttgarter.