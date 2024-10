Ungewöhnliche Ausstellung in Korntal-Münchingen: In Korntal beginnt die Schnäppchenjagd auf Kunst

In Korntal beginnt die Schnäppchenjagd auf Kunst

Ungewöhnliche Ausstellung in Korntal-Münchingen

1 Alles soll raus: Albrecht Lannes verkauft seine Kunst für einen guten Zweck. Foto: Simon Granville

Werke suchen neue Besitzer: Der Kunstverein Korntal-Münchingen zeigt mit „Abgehängt!“ eine ungewöhnliche Ausstellung.











Link kopiert



Bilder liegen auf Tischen und lehnen an den Wänden, manche Rahmen sind leer: Man möchte meinen, die neue Ausstellung in der Galerie 4/1in Korntal ist noch nicht fertig aufgebaut. Ist sie aber. „Abgehängt!“ ist eine für den Kunstverein Korntal-Münchingen besondere Ausstellung, wie sie es außerdem bisher nicht gegeben hat. Die Vereinsvorsitzende Ulli Heyd spricht von einer „außergewöhnlichen Trennungsausstellung“. In Korntal hat die Schnäppchenjagd auf Kunst begonnen.