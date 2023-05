8 Ein Milchviehhalter badet in Stuttgart in Milch. Foto: Andreas Rosar

Mit einer ungewöhnlichen Aktion in Stuttgart hat der Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) am Mittwoch auf die prekäre Situation der Milchbauern aufmerksam gemacht. Unter dem Motto „Wir baden aus, was die Politik versäumt“ pumpten Mitglieder des BDM vor dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz tausend Liter frische Milch in eine Wanne, um darin ein Bad zu nehmen. Die Milchbauern stehen nach eigenen Angaben vor einer existenzbedrohenden Milchmarktkrise, weil sie mit den Preisen am Markt ihre Kosten nicht mehr decken können.