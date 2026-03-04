Ungewöhnlich offene Worte: Sarah Connor offenbart Ehekrise und spricht über dunkle Gedanken

Sängerin Sarah Connor gibt ungewohnt private Einblicke: In einem aktuellen Interview spricht sie über eine Ehekrise mit Florian Fischer - und über dunkle Gedanken, die sie selbst vor ihm verbirgt.
Mit ihrer großen Arena-Tour, die bereits am 13. März startet, und der in wenigen Tagen erscheinenden Limited-Deluxe-Edition ihres 2025er Albums "Freigeistin" rückt Sarah Connor (45) ihr persönlichstes Werk erneut in den Fokus. In einem Interview mit Apple Music gibt die Sängerin dabei ungewohnt offene Einblicke - unter anderem in eine schwierige Phase ihrer Ehe mit ihrem Mann Florian Fischer (51).