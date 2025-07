Ungesund für Kinder: Verbraucherservice warnt vor Slush-Eis

1 Slush-Eis erfreut sich großer Beliebtheit. Foto: Wort & Bild Verlag/Shutterstock / kardosildistock

Zu viel Zucker und Inhaltsstoffe, die zu Benommenheit und Durchfall führen können – die Rede ist vom Slush-Eis. Vor allem für Kinder ist das laut dem Verbraucherservice Bayern nichts.











Lecker klingt das nicht, Kinder lieben’s oft trotzdem: „Slush“ heißt „Schlamm“ oder „Matsch“, Slush-Eis ist also von matschiger Konsistenz. Vor allem aber ist es schön bunt. Und mitunter ein Gesundheitsrisiko, wie der Verbraucherservice Bayern am Donnerstag in München warnte. „Neben einem sehr hohen Zuckergehalt und künstlichen Farbstoffen enthält Slush-Eis oft den Zusatzstoff Glycerin, der in höheren Mengen gesundheitsschädlich ist.“