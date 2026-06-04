Ungeschlagen ins Endspiel: Bayerns Basketballer spazieren ins Bundesliga-Finale

Der FC Bayern ist in der Basketball-Bundesliga nicht zu schlagen. Auch ohne Weltmeister Obst dominieren die Münchner das Halbfinale in den Playoffs.
Bonn/Bamberg - Die Basketballer des FC Bayern München nehmen nach einer bislang verkorksten Saison Kurs auf die Meisterschaft in der Bundesliga. Das Team von Trainer Svetislav Pesic gewann das dritte Halbfinale gegen die Telekom Baskets Bonn am Abend locker mit 77:57 (37:25) und zieht mit 3:0-Siegen zum dritten Mal in Serie in die Endspiel-Serie ein. 2024 und 2025 gewannen die Münchner jeweils den Meistertitel.