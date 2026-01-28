Als Claire Danes mit 44 Jahren erfuhr, dass sie erneut Mutter wird, brach sie in Tränen aus. Im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" erzählt sie von ihrem emotionalen "Meltdown".
Mit 44 Jahren noch einmal schwanger - für Claire Danes (46) kam diese Nachricht völlig unerwartet. In der aktuellen Folge des Podcasts "Good Hang with Amy Poehler" schildert die Schauspielerin, wie sie auf den positiven Test reagierte. Als Gastgeberin Amy Poehler (54) wissen wollte, ob sie "in Tränen ausgebrochen" sei, antwortete Danes ohne zu zögern: "Total."