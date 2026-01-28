Als Claire Danes mit 44 Jahren erfuhr, dass sie erneut Mutter wird, brach sie in Tränen aus. Im Podcast "Good Hang with Amy Poehler" erzählt sie von ihrem emotionalen "Meltdown".

Mit 44 Jahren noch einmal schwanger - für Claire Danes (46) kam diese Nachricht völlig unerwartet. In der aktuellen Folge des Podcasts "Good Hang with Amy Poehler" schildert die Schauspielerin, wie sie auf den positiven Test reagierte. Als Gastgeberin Amy Poehler (54) wissen wollte, ob sie "in Tränen ausgebrochen" sei, antwortete Danes ohne zu zögern: "Total."

Die 46-Jährige beschreibt den Moment unverblümt: "Ich rief meine Frauenärztin unter krampfhaftem Weinen an. Es war ein regelrechter Nervenzusammenbruch." Danes betont, dass keines ihrer Kinder geplant gewesen sei. Zudem trennen alle drei jeweils fast fünf Jahre. "Ich wusste nicht, dass das körperlich überhaupt noch möglich ist", gesteht sie im Gespräch.

Ein steiniger Weg zum zweiten Kind

Besonders bemerkenswert: Während die dritte Schwangerschaft von allein kam, war der Weg zum zweiten Kind ein ganz anderer. "Rowan war schwer erkämpft. Ich musste zwei Runden IVF durchmachen", verrät die "The Beast In Me"-Darstellerin. Dass sie dann mit 44 auf natürlichem Weg schwanger wurde, überstieg ihre Vorstellungskraft.

Im "Smartless"-Podcast hatte Danes bereits über die emotionale Komplexität dieser späten Schwangerschaft gesprochen. "Es war seltsam. Plötzlich empfand ich so eine komische Scham", gibt Danes zu. "Als wäre ich ungezogen gewesen. Als hätte man mich beim Verkehr erwischt, obwohl ich das Alter dafür überschritten hatte." Diese Gefühle hätten ihr eine Grenze aufgezeigt, die ihr vorher nicht bewusst gewesen sei: "Als würde ich ein bisschen außerhalb der erlaubten Parameter agieren."

Teenager und Kleinkind unter einem Dach

Danes ist seit 2009 mit Schauspieler Hugh Dancy (50) verheiratet. Das Paar hat drei Kinder: den zwölfjährigen Cyrus, den siebenjährigen Rowan und Töchterchen Shay, die im Juli 2023 zur Welt kam. "Das ist schon verrückt. Ich habe gleichzeitig einen Teenager und ein Kleinkind", fasst Danes ihre aktuelle Lebenssituation zusammen.