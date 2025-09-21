Ungeplante Werbepause: Ein sehr gutes Quiz: Sendung wegen Notarzt-Einsatz unterbrochen

In einer neuen Ausgabe von "Ein sehr gutes Quiz" kommt es am Samstagabend zu einem medizinischen Notfall. Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und ProSieben reagieren schnell.
In einer Live-Sendung kann vieles passieren. Doch ProSieben, Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) waren am 20. September in Duisburg bei "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" offenbar auf alle Eventualitäten vorbereitet. Während der Show kam es zu einem medizinischen Notfall, der glücklicherweise offenbar recht glimpflich ausging.