Ungenutzer Bolzplatz in Mühlhausen: Bolzplatzsanierung in Stuttgart wird zur Posse

Jahrelang haben die Anwohner in Hofen darauf gewartet, dass der Bolzplatz in der Mühlhäuser Straße bei Gebäude 317 in der Nähe der Festwiese saniert wird. Dann hat es endlich geklappt. Doch das Ergebnis enttäuschte: Auf dem Platz ist derselbe Belag wie vorher wieder aufgebracht worden. Dabei war der mit ein Grund für die Sanierung. Es ist ein wassergebundener Sportplatzbelag, auf dem Steinchen liegen.