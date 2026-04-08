Das Baby von Renata und Valentin Lusin lässt sich Zeit. Der ursprünglich errechnete Geburtstermin liegt bereits einige Tage zurück. Die Ärzte rieten ihr dazu, nur noch zehn Tage zu warten.

Die "Let's Dance"-Profitänzer Renata (38) und Valentin Lusin (39) freuen sich auf ihr zweites Kind. Eigentlich sollte das Baby schon am 4. April zur Welt kommen. In ihrer Instagram-Story erklärte Renata Lusin nun, der Termin sei neu berechnet worden. Aus dem 4. wurde der 7. April. Die Berechnung sei schwierig gewesen, da sie vor der Schwangerschaft Medikamente genommen habe und ihre Menstruation unregelmäßig verlaufen sei.

Doch auch der 7. April ist bereits verstrichen. Die Ärzte hätten ihr empfohlen, keine 14, sondern nur noch zehn Tage zu warten. "Ich werde maximal zehn Tage warten. Bin ja keine 25 mehr", schrieb sie augenzwinkernd dazu. "Aber alle Werte sind top zum Glück." Am Freitag stehe die nächste Untersuchung an. Auch eine mechanische Einleitung wird erwogen, bevor die Geburt auf chemischem Weg eingeleitet werden würde.

"Let's Dance"-Star ist aufgeregt

Renata Lusin hatte sich zuletzt am Montag mit einem Update bei ihren Followern gemeldet. Sie erklärte, dass es doch kein Osterbaby geworden sei. Während sie bislang noch entspannt gewesen sei, habe sich das nun geändert. "Gerade ist es auf einmal die Aufregung Tag und Nacht so so groß Leute", berichtete sie. "Sogar Stella sagt: 'Baby komm raus'", schrieb sie zu einem lachenden Emoji.

Ihr erstes Kind kam vor zwei Jahren, am 21. März 2024, zur Welt. Zuvor hatte Renata Lusin mehrere Fehlgeburten erlitten. "Kann es immer noch nicht realisieren und so richtig entspannen in der Schwangerschaft werde ich mich natürlich, nach 3 Schicksalsschlägen, sowieso nicht, aber diese Dankbarkeit, dass es so schnell geklappt hat, ist unfassbar!", schrieb sie im vergangenen Oktober, als sie die Schwangerschaft verkündete.

Wegen der Schwangerschaft verpasste sie die aktuelle Staffel von "Let's Dance". Valentin Lusin, den sie 2014 heiratete, schied als Erster mit seiner Tanzpartnerin Sonya Kraus (52) aus.