Das Baby von Renata und Valentin Lusin lässt sich Zeit. Der ursprünglich errechnete Geburtstermin liegt bereits einige Tage zurück. Die Ärzte rieten ihr dazu, nur noch zehn Tage zu warten.
Die "Let's Dance"-Profitänzer Renata (38) und Valentin Lusin (39) freuen sich auf ihr zweites Kind. Eigentlich sollte das Baby schon am 4. April zur Welt kommen. In ihrer Instagram-Story erklärte Renata Lusin nun, der Termin sei neu berechnet worden. Aus dem 4. wurde der 7. April. Die Berechnung sei schwierig gewesen, da sie vor der Schwangerschaft Medikamente genommen habe und ihre Menstruation unregelmäßig verlaufen sei.