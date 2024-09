Ungarns Visapolitik: EU befürchtet Einfallstor für Spione und Saboteure

1 Ungarns Premier Orban schlug mit seinem Besuch bei Wladimir Putin die EU vor den Kopf. Doch seine Provokationen haben kein Ende. Foto: dpa/Valeriy Sharifulin

Ungarn erleichtert seine Visa-Regelungen für Russen und Belarussen. Brüssel ist in hohem Maße alarmiert.











Viktor Orban hängt seine Seitenhiebe gegen die EU gerne an die große Glocke. Die neuen Regelungen für die Visa-Vergabe wurden von der Regierung in Budapest allerdings auffallend geräuschlos umgesetzt. In Zukunft können auch Russen und Belarussen recht problemlos eine sogenannte „National Card“ beantragen, um in Ungarn mehrere Jahre zu arbeiten. Die Verantwortlichen in Brüssel sind deswegen alarmiert, rührt die Regelung doch an den fundamentalen Sicherheitsinteressen der Union. Denn Budapest öffnet damit das Tor zu Europa, da sich die Besitzer der Arbeitserlaubnis frei im Schengenraum bewegen können.