1 Maja T. ist in Ungarn inhaftiert. Foto: Samuel Winter/dpa/Samuel Winter

Die in Ungarn inhaftierte non-binäre Person Maja T. hat nach einem Medienbericht ihren Hungerstreik beendet. Die Einzelheiten.











Die in Ungarn inhaftierte Maja T. hat nach einem Medienbericht ihren Hungerstreik beendet. Dies berichtete der MDR am Montag aus dem Umfeld der non-binären Person, die in Budapest in Haft sitzt. Demnach hat Maja T. laut ihrem Vater am Montagvormittag zunächst Wärter und Ärzte und anschließend die deutsche Botschaft über die Entscheidung informiert.