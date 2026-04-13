Ungarn in Stuttgart: Nach der Wahl – „Muss mich nicht mehr schämen, aus Ungarn zu sein“

Rafael Labanino und Boglárka Pap stammen aus Ungarn und leben in Stuttgart. Nach der Abwahl von Viktor Orbán glauben beide, dass ihr Leben auch hier einfacher wird.
Rafael Labanino hat wenig geschlafen. Bis spät war er in den Straßen Budapests unterwegs, auf diesem „Volksfest“, wo sich die Menschen umarmten, weinten, lachten, tanzten, ungarische und europäische Flaggen schwenkten. Den Sieg Péter Magyar und die Abwahl Viktor Orbáns feierten. „Es ist vorbei!“ und „Europa!“ riefen sie, so schildert es Rafael Labanino. „Da war nur Liebe, Lächeln, keine Wut. Die Stimmung war wie nach einem WM-Sieg.“ Auseinandersetzungen mit Orbán-Anhängern habe er keine erlebt.