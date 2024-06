1 Der verletzte Ungar Barnabas Varga wird abgeschirmt. Foto: dpa/Antonio Calanni

Für Ungarns Stürmer Varga ist die EM vorbei. Gegen Schottland erleidet er einen Bruch unter dem Auge, die Szene sorgt für Bestürzung und Sorge unter den Mitspielern. Liverpool-Profi Dominik Szoboszlai kritisiert die Abläufe unmittelbar nach der Szene.











Stürmer Barnabas Varga befindet sich nach Angaben des ungarischen Fußball-Verbands in stabilem Zustand und ist in einem Stuttgarter Krankenhaus. Wegen einer Fraktur unter dem Auge ist die Europameisterschaft für den 29 Jahre alten Angreifer aber auch dann vorbei, sollte es sein Team noch ins Achtelfinale oder darüber hinaus schaffen. Das sagte Trainer Marco Rossi nach dem 1:0 im letzten EM-Gruppenspiel gegen Schottland. Varga habe eine Gehirnerschütterung und mehrere Brüche im Gesicht erlitten und müsse höchstwahrscheinlich operiert werden, hieß es in der Nacht zu Montag in einem weiteren Post des Verbandes auf der Plattform X.