Essen wie eine Kaiserin: Historische Rezepte aus der österreichischen, ungarischen und bayerischen Küche verbinden sich mit nostalgischen Einblicken in die "Sissi"-Filmklassiker - von Kartoffelsuppe bis Sachertorte.
Vor 70 Jahren verzauberte Romy Schneider (1938-1982) als Kaiserin Elisabeth in der ersten "Sissi"-Verfilmung das Publikum. Bis heute fasziniert die legendäre Trilogie mit Eleganz, Charme und historischem Flair. "Sissi - Das kaiserliche Kochbuch" von Sebastian Kadas bringt diese Welt nun auf den Teller: Über 60 authentische Rezepte aus der österreichischen, ungarischen und bayerischen Küche verbinden kulinarische Tradition mit nostalgischen Einblicken in die Filme. Drei Rezepte gibt es hier.