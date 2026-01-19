Unfreiwillig Single: „Ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen“

Jack aus dem Alb-Donau-Kreis ist 23 Jahre alt und auf der Suche nach einer Partnerin. Was er dafür schon alles unternommen hat und warum er jetzt sogar eine Selbsthilfegruppe gründet.

„Ich hatte kein einziges Match“, sagt Jack (Name von der Redaktion geändert). Tinder, LemonSwan, Jingles – all diese Dating-Plattformen hat er bereits ausprobiert, da er an seinem Beziehungsstatus unbedingt etwas ändern möchte. „Es kam kein Date zustande, ich habe keine passende Frau gefunden“, berichtet der 23-Jährige aus dem Alb-Donau-Kreis. Die Entfernungen beim Online-Dating seien zudem enorm. Mit seinem Status „Single“ ist Jack nicht allein.

Die Zahl der Alleinlebenden ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts in den vergangenen 20 Jahren deutlich gestiegen. Demnach lebte 2024 nahezu jede fünfte Person (20,6 Prozent) in Deutschland allein. In Baden-Württemberg waren 2.396.000 Menschen im Jahr 2024 alleinstehend, davon 1.176.000 Männer und 1.220.000 Frauen. In Bayern waren es im selben Jahr 2.911.000 Alleinstehende.

Es ging nie über ein, zwei Dates hinaus

Der 23-Jährige macht derzeit eine medizinische Ausbildung und lebt in einer Wohngemeinschaft. Jack sagt: „Meine Mitbewohner haben beide eine Freundin.“ Er selbst habe noch nie eine feste Beziehung gehabt, gönne den anderen aber ihr Liebesglück. Beim Tanzkurs und beim Querflötenunterricht habe er durchaus Frauen getroffen. „Das ging nie über ein erstes oder zweites Date hinaus.“ Die Sehnsucht nach Zweisamkeit sei riesengroß. „Ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen.“

Mit einer „freundschaftlichen Freundin“ wäre es mal möglich gewesen. „Das wollte ich aber nicht.“ Generell sei er kein Typ, der gern feiern geht.Jack, der unter ADHS und einer Lese-Rechtschreib-Störung leidet, wie er sagt, berichtet auch von Mobbingerfahrungen. „Ich wurde in meiner Schulzeit nahezu durchgehend ausgegrenzt.“ Anhaltende Hänseleien, Schikanen und Beleidigungen haben ihre Spuren hinterlassen. „Ich habe zu wenig Selbstbewusstsein.“ Doch genau das ist beim Dating ausschlaggebend.

Jack hat Hilfe bei einem Therapeuten gesucht

Denn selbstsichere Menschen strahlen laut Experten positive Energie aus und wirken anziehender, da sie ein Gefühl von Sicherheit vermittelten. Mit Ablehnung umzugehen, sei dann auch einfacher, weil der eigene Wert nicht von der Zustimmung anderer abhänge. Jack hat sich Hilfe gesucht, mit einem Therapeuten geredet. Die Gespräche hätten ihm Mut gemacht. Besonders folgenden Satz versucht er nun zu beherzigen: „Jedes Mädchen, das mich kennenlernen darf, kann sich glücklich schätzen.“

Eine höfliche Abfuhr sei zwar nicht schön, aber in Ordnung. Es treffe ihn aber, wenn die Frauen ihn komplett ignorierten und einfach weitergingen. „Es fällt mir schwer, Frauen anzusprechen.“ Auch ein viermonatiges Date-Coaching, das mehrmals die Woche stattfand, hat Jack ausprobiert. „Ich habe mir zeigen lassen, wie man flirtet.“ Dazu gehört, authentisch zu sein, passende Frage- und Gesprächstechniken parat zu haben und Kleidung zu tragen, in der man sich wohlfühlt. „Ich habe gelernt, dass, egal was passiert, es wichtig ist, einen schönen Moment zu kreieren.“Während Corona hat Jack Speed-Dating ausprobiert. „Eine ganz besondere Erfahrung.“ Das Treffen fand auf einem Parkplatz im Grünen statt. Zwölf Teilnehmer, sechs Frauen und sechs Männer. Das waren fünf- bis zehnminütige Gespräche vom Auto aus, von Fenster zu Fenster. Das sei extrem schwierig gewesen, aber eine gute Übung – Flirten auf höchstem Niveau sozusagen. Gefunkt habe es dort aber auch nicht. Insgesamt habe er bisher etwa 4100 Euro ausgegeben, um eine Partnerin zu finden.

Selbsthilfegruppe „Gemeinsam durch das Dating-Leben“

„Meine Traumfrau sollte auf jeden Fall sportlich sein und nicht größer als 1,80 Meter“, sagt Jack. Wenn die Frau sich zudem für medizinische und psychologische Themen interessiere, sei das von Vorteil. Denn Jack möchte Internist werden. Gute Gespräche seien ihm wichtig. Genau deshalb ist er gerade dabei, eine Selbsthilfegruppe (SHG) zu gründen. Der 23-Jährige hat Flyer verteilt und für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Die neue SHG heißt „Herz und Mut – Gemeinsam durch das Dating-Leben“ und richtet sich an 18- bis 28-Jährige. Aktuell hat die Gruppe fünf Mitglieder, eine Frau und vier Männer. „25 Mitglieder wären gut, damit ein abwechslungsreicher Austausch stattfinden kann“, meint Jack. Einen regelmäßigen Treffpunkt gebe es bisher nicht. Zweimal hat sich die Gruppe bereits getroffen, einmal im Café und einmal an der Uni. Jack sagt: „Ich habe einem anderen Betroffenen Tipps zum Flirten aus meinem Date-Coaching weitergegeben und konnte ihm so helfen. Das hat mir ein mega gutes Gefühl gegeben.“