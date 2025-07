Unfalltod von Liverpool-Profi: Liverpool-Coach Slot zu Tod von Jota: Habe keine Worte

Berlin - Liverpools Trainer Arne Slot hat seinen bei einem Autounfall gestorbenen Spieler Diogo Jota als vorbildlichen Profi, vor allem aber als außergewöhnlichen Menschen gewürdigt. "Er war mit allen befreundet. Jemand, der dafür sorgte, dass sich andere gut fühlten, nur weil er mit ihnen zusammen war. Ein Mensch, dem seine Familie sehr am Herzen lag", sagte der Niederländer in einem Statement auf der Internetseite des englischen Fußball-Meisters.

Jota habe nie nach Beliebtheit gestrebt, sie aber trotzdem gefunden. Er sei zutiefst betroffen, so Slot weiter: "Ich wünschte, ich hätte die Worte, aber ich weiß, dass ich sie nicht habe."

Lesen Sie auch

Der portugiesische Nationalspieler Jota (28) war am frühen Morgen gemeinsam mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder André Silva auf einer spanischen Autobahn verunglückt. Medienberichten zufolge kam ihr Sportwagen bei einem Überholmanöver von der Straße ab und ging in Flammen auf. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für die Brüder tun.

Werden Jota feiern und sein Lied singen

"Wenn die Zeit reif ist, werden wir Diogo Jota feiern, wir werden uns an seine Tore erinnern und sein Lied singen. Bis dahin werden wir uns an ihn als einen einzigartigen Menschen erinnern und seinen Verlust betrauern. Er wird nie vergessen werden", sagte Slot. Jota habe harte Arbeit, Willen, Engagement, großartige Qualität und Tore in seiner Karriere vereint: "Die Essenz dessen, was einen Liverpool-Spieler ausmachen sollte."