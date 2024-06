Unfalltod in der Eskorte: Polizei legt Schweigeminute für verstorbenen Kollegen ein

1 An der Unfallstelle stehen Kerzen und liegen Blumen zur Erinnerung an den Verstorbenen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die Polizei trifft sich eine Woche nach dem schweren Unfall auf dem Ehrenhof des Neuen Schlosses.











Die Stuttgarter Polizei hat einen geschätzten und beliebten Mann aus ihren eigenen Reihen verloren: Den Hauptkommissar Thomas Hohn von der Motorradstaffel. Er starb am Montag nach einem Unfall in Stuttgart-Degerloch. Der 61-Jährige verunglückte, als er Teil einer Begleiteskorte für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán war. Am Montag, 1. Juli, wird um 11.18 Uhr auf dem Ehrenhof des Neuen Schlosses eine Schweigeminute für ihn gehalten. „Wir möchten gemeinsam als Polizeifamilie, mit Freunden, Familienangehörigen und der Öffentlichkeit unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen“, schreibt die Polizei in der Ankündigung der Gedenkfeier. Der Innenminister Thomas Strobl (CDU) , der Staatssekretär Thomas Blenke (CDU) und die Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz werden daran teilnehmen.