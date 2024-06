9 Die Stuttgarter Polizei trauert um ihren tödlich verunglückten Kollegen. Foto: dpa/Marijan Murat

Nachdem ein Polizist bei der Begleitung des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán in Stuttgart bei einem Unfall ums Leben gekommen war, sandte Orbán Kondolenzschreiben an Bundeskanzler Scholz und an den Stuttgarter Polizeipräsidenten.











Nach dem Unfalltod eines Motorradpolizisten in Stuttgart zeigt die Polizei landesweit ihr Mitgefühl. Am Tag nach dem tödlichen Zwischenfall bei der Begleitung des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán in Stuttgart ordnete Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) an, landesweit die Flaggen aller Dienstgebäude der Polizei auf halbmast zu setzen. Fahrzeuge sollten zudem Trauerflor anbringen, teilte das Innenministerium mit. Trauerflor an der Flagge trägt auch das Ministerium.