9 Am Unfallort in Degerloch wurden Blumen abgelegt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Kurz nach dem tödlichen Zusammenstoß in Degerloch, an dessen Folgen ein Polizist am Montag starb, wurde der Atemalkohol der mutmaßlichen Unfallverursacherin gemessen. Nun äußert sich die Staatsanwaltschaft.











Link kopiert



An der Unfallkreuzung in Degerloch sind am Dienstag noch deutliche Spuren des Unglücks zu sehen. Markierungen auf der Straße haben die Ereignisse festgehalten. Auf einer Verkehrsinsel und am Straßenrand sind Blumen abgelegt und Kerzen aufgestellt. Eine junge Polizistin in Uniform kommt und legt einen Strauß dazu. Sprechen möchte sie nicht.