Unfallstatistik: Mehr Unfälle mit E-Scootern​ im Landkreis

Insgesamt liegt die Zahl der Verkehrsunfälle im Kreis Göppingen auf konstantem Niveau. Vermehrt erfasste die Polizei im vergangenen Jahr Unfälle mit E-Scootern oder Pedelecs.
Die Entwicklung der Gesamtzahlen der Verkehrsunfälle ist 2025 in Baden-Württemberg annähernd auf gleichem Niveau wie im Vorjahr geblieben, erklärte das Polizeipräsidium Ulm, das auch für den Landkreis Göppingen zuständig ist, bei der Präsentation der Unfallstatistik für das vergangene Jahr. „Die Bilanz aus dem Jahr 2025 zeigt, dass die mehrgleisige Strategie des Polizeipräsidiums Ulm bei den Maßnahmen zur Verkehrssicherheit greift. Dazu zählen Maßnahmen der Verkehrsüberwachung, der Verkehrsprävention, der Öffentlichkeitsarbeit und die Arbeit in der Unfallkommission“, sagte der Polizeipräsident Josef Veser.