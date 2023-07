1 Mit Vollgas auf die Bahnhofsunterführung: Ein typischer Unfall in Freiberg am Neckar. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Der Unfall eines 91-jährigen Autofahrers in Freiberg am Neckar gehört zu einer Reihe spektakulärer Fälle in der Region. Welches Risiko birgt die Technik für Senioren?









Eigentlich hat der Audi-Fahrer nur ausparken wollen. Rückwärts raus aus dem Stellplatz vor einem kleinen Geschäft an der Bahnhofstraße. Doch dann wird der Wagen zum Geschoss. Rückwärts mit Vollgas auf die Fußgängertreppen des S-Bahn-Halts zu. Das Auto prallt gegen das Gelände, wird förmlich aufgebockt und bleibt in der Luft hängen. Die Karambolage am Dienstag in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist wieder ein trauriger Höhepunkt einer Reihe solcher Fälle in der Region.