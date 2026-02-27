Unfallserie auf der B10: Folgenschwere Überholmanöver mit 150.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer hat durch rücksichtslose Fahrweise auf der B10 mehrere Unfälle mit einem Gesamtschaden von 150.000 Euro verursacht, ehe ihn die Polizei festnehmen konnte.
Zwei Leichtverletzte, mehrere beschädigte Autos und einen Schaden von rund 150 000 Euro meldet die Polizei nach mehreren Unfällen, die ein 55-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend auf der B 10 verursacht hat. Der Mann war gegen 22.50 Uhr mit seinem Cupra auf der Bundesstraße von Stuttgart mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Göppingen unterwegs, wobei er sich laut Polizei durch ständige Spurwechsel zwischen anderen Fahrzeugen hindurchgeschlängelt haben soll.