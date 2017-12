Unfallschwerpunkt in Ludwigsburg wird entschärft Kreisel wird trotz höherer Kosten gebaut

Von Ludwig Laibacher 27. Dezember 2017 - 16:19 Uhr

Schon im Frühjahr 2017 sind am Salonwald Bäume gefällt worden, um Platz für den Kreisel an der Aldinger- und Danziger Straße zu schaffen. Foto: factum/Archiv

Anwohner und Naturschützer haben sich lange gegen das Projekt gesperrt, doch nun soll die Kreuzung von Aldinger- und Danziger Straße mit einjähriger Verspätung umgebaut werden.

Ludwigsburg - Am Ende hat auch Warten nichts genützt: Die Ludwigsburger müssen in den sauren Apfel beißen und den längst beschlossenen Umbau der Kreuzung Aldinger- und Danziger Straße umsetzen. Weil der Bau eines Kreisels sehr viel teurer kommt als kalkuliert, hatte Baubürgermeister Michael Ilk die Sache im Frühsommer noch einmal gestoppt – in der Hoffnung auf deutlich bessere Angebote. Aber die blieben aus. Nun hat der Bauausschuss beschlossen, dass der Kreiselbau im März 2018 beginnen soll – auch wenn die Kosten dafür nur minimal gesunken sind.

Um den Kreisverkehr an der Aldinger Straße beim Salonwald wurde jahrelang hart gerungen. Die Verwaltung wollte den Umbau, weil die Stelle mit mehreren unübersichtlichen Einmündungen als Unfallschwerpunkt gilt. Die Anwohner protestierten dagegen, weil sie befürchteten, dass damit noch mehr Autos in die Wohngebiete gelockt werden. Sie wünschen sich eine Verkehrsregelung per Ampel.

Naturschützer kritisierten, dass dafür Bäume am Rand des Salonwalds gefällt werden mussten. Das stehe in keinem angemessenen Verhältnis zum Nutzen. Schließlich folgte Ende 2016 eine Mehrheit der Stadträte im Bauausschuss der Auffassung der Verwaltung: Die Unfallverhütung hat Vorrang. Doch als die Stadt im Mai dieses Jahres einsehen musste, dass nur eine Firma auf die Ausschreibung für den Kreiselbau reagiert hat und diese eine halbe Million Euro mehr die ursprünglich veranschlagten 970 000 Euro verlangte, setzte Ilk das Verfahren aus. Er hoffte darauf, dass der Boom beim Straßenbau abkühle. „Vielleicht gibt es ja im Herbst bessere Angebote“, sagte Ilk. Die Stadt stehe nicht unter Zeitdruck, es gebe noch etwas Spielraum.

Als das Baudezernat das Projekt jedoch im Herbst erneut ausgeschrieben hat, lagen die Angebote noch immer deutlich über der vorgegebenen Marke – wenn auch nicht mehr ganz so wie zu Jahresbeginn. Nun wird der Kreisverkehr 1,26 Millionen Euro kosten. Mehr als die Hälfte davon aber könne Ludwigsburg mit staatlichen Zuschüssen begleichen, versicherte Ilk.