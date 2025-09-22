Unfallschwerpunkt bei Steinheim: Wieder ein Unfall an der Kaufland-Krezung – Auto und Motorrad stoßen zusammen

Ein Autofahrer wollte von L1100 in die Steinbeisstraße in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) abbiegen. Hierbei übersah er wohl ein Motorrad.
Erneut ist es an der sogenannten „Kaufland-Kreuzung“ zwischen Steinheim und Murr zu einem schweren Unfall mit mehreren Schwerverletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, stießen dort am Freitagnachmittag ein Motorrad und ein Auto zusammen. Die Kaufland-Kreuzung gilt als Unfallschwerpunkt in der Region. Immer wieder hatten sich dort schwere, ja sogar tödliche Unfälle ereignet. Anfang des Jahres war der Bereich daher sogar umgebaut worden.