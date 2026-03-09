Unfallschwerpunkt bei Nufringen: Schwer verletztes Kind nach Zusammenstoß an Piffka-Kreuzung
Unfall an der Piffka-Kreuzung: Die Polizei meldet mehrere verletzte Personen. Foto: Eibner-Pressefoto

Die Polizei meldet einen Unfall mit Personenschaden an der Piffka-Kreuzung bei Nufringen. Nach ersten Informationen wurde ein Kind dabei schwer verletzt.

Wieder einmal ist es an der Piffka-Kreuzung auf der B 14 bei Nufringen (Kreis Böblingen) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr gemeldet hat, sind dort kurz zuvor zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr ineinander gekracht. Nach ersten Erkenntnissen gibt es drei verletzte Personen, darunter wohl ein schwer verletztes Kind. Die anderen Personen sollen sich nur leicht verletzt haben, gesicherte Informationen liegen hierzu aber noch nicht vor.

 

Laut ersten Polizeiangaben handelte es sich um einen Mercedes und einen Hyundai. Eines der beiden Autos sei aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Eines der beiden Fahrzeuge soll sich in der Folge überschlagen haben. Die Polizei veranlasste eine Vollsperrung. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. „Rettungsmaßnahmen laufen“, hieß es in einer ersten Kurzmeldung der Polizei.

Piffka-Kreuzung gilt als Unfallschwerpunkt

Die Piffka-Kreuzung am Abzweig nach Rohrau gilt als Unfallschwerpunkt im Kreis. In der Vergangenheit ist es dort immer wieder zu schweren Zusammenstößen mit Personenschaden gekommen.

 