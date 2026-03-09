Unfallschwerpunkt bei Nufringen: Schwer verletztes Kind nach Zusammenstoß an Piffka-Kreuzung

1 Unfall an der Piffka-Kreuzung: Die Polizei meldet mehrere verletzte Personen. Foto: Eibner-Pressefoto

Die Polizei meldet einen Unfall mit Personenschaden an der Piffka-Kreuzung bei Nufringen. Nach ersten Informationen wurde ein Kind dabei schwer verletzt.











Link kopiert



Wieder einmal ist es an der Piffka-Kreuzung auf der B 14 bei Nufringen (Kreis Böblingen) zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr gemeldet hat, sind dort kurz zuvor zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr ineinander gekracht. Nach ersten Erkenntnissen gibt es drei verletzte Personen, darunter wohl ein schwer verletztes Kind. Die anderen Personen sollen sich nur leicht verletzt haben, gesicherte Informationen liegen hierzu aber noch nicht vor.