Viel hat die Polizei in Hannover nicht gerade in der Hand: Das Auto soll rot sein, in Stuttgart zugelassen. Wer darin saß, das habe niemand genau gesehen. Auch ob es sich bei dem recht neu wirkenden Wagen um einen Ford, Mercedes oder Toyota handelte, sei nicht klar. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Autos, eines Kombis, soll bei Berkhof, etwa 30 Kilometer nördlich von Hannover, auf der A 7 einen Unfall mit zwei Leichtverletzten verursacht und danach Unfallflucht begangen haben. Die Polizei in Hannover hat die Stuttgarter Polizeipressestelle gebeten, diese Unfallmeldung zu veröffentlichen. Damit verbunden hat sie die Frage: „Wer kennt Personen oder entsprechende Fahrzeuge, die am Freitag, 20. Mai, im norddeutschen Raum unterwegs waren und auf die die Beschreibung passt?“ Der Unfall geschah gegen 15.05 Uhr. Schon davor soll der rote Kombi mit dem S-Kennzeichen mehrfach wegen seiner Fahrweise aufgefallen sein. Der Fahrer habe mehrfach die Spur gewechselt, auch, um verbotenerweise rechts zu überholen. Als der Wagen auf Höhe von Berkhof auf die linke Spur wechselte, musste der Fahrer stark bremsen. Das führte zu einem Auffahrunfall mit zwei Beteiligten: Ein 61-Jähriger konnte noch rechtzeitig bremsen, ein 43-jähriger Autofahrer nicht mehr. Er fuhr auf, wodurch der Wagen des 61-Jährigen gegen die Betonleitwand gedrückt wurde und umkippte. In dem umgefallenen Auto wurden zwei Personen leicht verletzt.

Die Polizei appelliert auch an den mutmaßlichen Unfallverursacher

„Trotz der wenigen Angaben hoffen wir, dass wir den Verursacher finden“, sagt ein Sprecher der Polizei Hannover. „Man darf da nichts unversucht lassen.“ Schließlich gehe es auch um Fahrerflucht. Daher richte sich die Meldung aber auch nicht nur an Zeugen, sondern ebenfalls an den mutmaßlichen Unfallverursacher. „Es kann ja sein, die Zeugenaussagen sind falsch. Außerdem wäre es möglich, dass er den Unfall nicht bemerkt hat. Dann könnte er sich melden. Die Chance wollen wir ihm geben“, so der Polizeisprecher. Hinweise an die Polizei Hannover werden unter 05 11 / 1 09 89 30 angenommen.