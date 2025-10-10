1 Ein Unfallforscher fordert eine Altersgrenze und einen Führerschein für E-Scooter. (Symbolbild) Foto: Christoph Soeder/dpa

Angetrunken, zu zweit oder mit dem Handy in der Hand: E-Scooter-Nutzer sind häufig riskant unterwegs. Ein Unfallforscher fordert schärfere Regeln und vor allem: eine Führerscheinpflicht.











Link kopiert



Münster - Angesichts deutlich gestiegener Unfallzahlen mit E-Scootern fordert ein bekannter Unfallforscher eine Führerscheinpflicht, ein Mindestalter von 15 Jahren für die Fahrer und technische Verbesserungen an den Rollern. Vor allem müssten die bisher üblichen Acht-Zoll-Räder durch mindestens zehn Zoll große Räder ersetzt werden, um die Stabilität zu erhöhen und Stürze etwa durch Hängenbleiben an Bordsteinen zu vermeiden, sagte der Unfallforscher Siegfried Brockmann von der Björn-Steiger-Stiftung bei einer Veranstaltung in Münster.