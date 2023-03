1 Schwerer Unfall auf der Kreisstraße. Der Verursacher macht sich aber aus dem Staub. Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-Pressefoto

Ein bisher unbekannter Autofahrer zwingt eine Opelfahrerin zwischen Ehningen und Aidlingen zum Ausweichen. Dabei verunglückt die Frau und ihr Beifahrer schwer. Der Unfallverursacher fährt dennoch weiter.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße 1001 zugetragen hat. Wie die Polizei berichtet, war eine 48 Jahre alte Fahrerin eines Opel von Aidlingen kommend in Richtung Ehningen (beides Kreis Böblingen) unterwegs. Ihr entgegen fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer, der mutmaßlich auf die Gegenfahrspur abkam und die 48-Jährige deshalb zu einem Ausweichmanöver nötigte. Durch das Ausweichen schleuderte ihr Fahrzeug von der Fahrbahn nach rechts in den Grünstreifen und kollidierte mit der hinteren Tür der Fahrerseite mit einem Baum. Der Opel rutschte anschließend noch eine Böschung herab und kam letztendlich in einem Bach zum Stillstand. Die 48-Jährige und ihr 63-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die K1001 vollständig gesperrt werden, es kam aber zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Freiwillige Feuerwehr Ehningen war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften am Unfallort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, wenden sich bitte an die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Telefon 07 11 / 6 86 90 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de.