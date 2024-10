Unfallflucht in Welzheim: Omnibus kommt von der Fahrbahn ab

1 Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Weil er einem Kleinlaster ausweichen muss, kommt ein Omnibus am Montag bei Welzheim von der Straße ab. Der Verursacher flüchtet. Nun sucht die Polizei Zeugen.











Link kopiert



Ein weißer Kleinlaster mit Pritschenaufbau geriet am Montag gegen 18.30 Uhr in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) auf der Strecke zwischen Eselshalden und Breitenfürst in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrspur. Ein 52-jähriger Fahrer in einem Omnibus musste ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden und kam von der Fahrbahn ab, sodass ein Schaden von rund 5000 Euro entstand. Fahrgäste befanden sich nicht im Bus. Der Pritschen-Lastwagen fuhr einfach weiter.