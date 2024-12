Eine 31-Jährige hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Tamm einen geparkten Mazda gestreift. Statt sich um den Schaden zu kümmern, stellte die Frau ihr Auto einfach ab und machte sich aus dem Staub.

Die Polizei hat eine 31-Jährige ausfindig machen können, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag betrunken durch Tamm gefahren ist und dabei einen Unfall verursacht hat. Nun werden noch Zeugen gesucht.

Polizei schätzt den Schaden auf 8000 Euro

Wie die Polizei mitteilt, streifte die Frau mit ihrem VW Golf in der Zeppelinstraße zunächst einen geparkten Mazda, ehe sie gegen den Bordstein und den Sockel eines Schildes prallte. Ihr beschädigtes Auto stellte die 31-Jährige in der Nähe ab und machte sie auch dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 8000 Euro zu kümmern.

Die Ermittlungen der Polizei führten bereits kurz darauf zu der 31-Jährigen, die sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt nun wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr. Hinweise werden unter 0 71 42 / 40 50 entgegengenommen.