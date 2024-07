Unfallflucht in Tamm: Autofahrer streift Fahrrad eines Kindes

Unfallflucht in Tamm

Ein Elfjähriger wollte am Montagmorgen die Ulmer Straße in Tamm überqueren, wobei er sein Fahrrad neben sich herschob. Ein Autofahrer touchierte das Rad – und fuhr davon, obwohl das Kind zu Boden stürzte.











Ein Autofahrer hat am Montagmorgen in Tamm das Fahrrad eines Elfjährigen gestreift – und sich aus dem Staub gemacht, obwohl das Kind stürzte. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Junge gegen 7.45 Uhr die Ulmer Straße überqueren, wobei er sein BMX-Rad neben sich herschob. Ein weißer Jeep bog zeitgleich von der Tübinger Straße aus nach links in die Ulmer Straße ein – und streifte das Hinterrad des BMX.