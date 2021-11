1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Wolf

Ein 25-jähriger BMW-Fahrer fährt am Freitagnachmittag bei Grünlicht in einen Kreuzungsbereich in Stuttgart-Vaihingen. Dabei kollidiert er mit einem Audi, dessen Fahrer sich sofort aus dem Staub macht. Die Polizei sucht Zeugen.















Stuttgart-Vaihingen - Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer hat am Freitagnachmittag in Stuttgart-Vaihingen einen Unfall verursacht und ist danach davongerast. Bei dem Unfall wurde der BMW eines 25-Jährigen erheblich beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der BMW-Fahrer gegen 14.25 Uhr in der Handwerkstraße in Richtung Breitwiesenstraße unterwegs gewesen. Als er bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, kollidierte er mit dem Audi, der von rechts herangefahren kam. Der Audi-Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern beschleunigte seinen Wagen stark und flüchtete in Richtung der Straße Am Wallgraben.

Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Audi, bei dem es sich offenbar um einen A6 handelt, dürfte an der linken Seite beschädigt sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07 11/89 90 34 00 entgegen.