Die Polizei fahndet am Mittwochabend im Stuttgarter Osten nach einem flüchtigen Verkehrsteilnehmer. Der offenbar alkoholisierte Mann rammt zuvor einen geparkten Land Rover und gerät mit einem Passanten aneinander.









Laut Statistik entfernt sich bei fast einem Viertel aller Unfälle, die der Polizei in Stuttgart gemeldet werden, einer der Beteiligten vom Unfallort. Zuletzt machte sich am Mittwochabend der Fahrer eines E-Scooters in Stuttgart-Gaisburg aus dem Staub.

Nach Polizeiangaben war der Unbekannte, der etwa 1,75 Meter groß ist und eine rot-schwarz-weiß gestreifte Fleece-Jacke trug, gegen 21.30 Uhr in der Hornbergstraße unterwegs. Dort soll der Mann einen Land Rover gestreift haben. Als er daraufhin die Fahrt fortsetzen wollte, stoppte ihn ein 59-jähriger Passant.

Polizei hat einen Fahndungsansatz

„Es kam zum Gerangel, letztlich gelang dem circa 25 Jahre alten Mann jedoch zu Fuß die Flucht über die Nonnenwaldstraße in Richtung Waldgebiet“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann. Weil nicht auszuschließen gewesen sei, dass sich der wohl unter Alkoholeinfluss stehende Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurde auch zeitweise mit einem Hubschrauber nach ihm gesucht – jedoch ohne Erfolg.

Und dennoch könnte dem flüchtigen Verkehrsteilnehmer schon bald Ärger ins Haus stehen. Da es sich bei dem E-Scooter um ein Leihfahrzeug handelt, sollten die Beamten seine Personalien schnell feststellen können.

Zeugenhinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizei unter Telefon 0711 / 8990 - 3500 entgegen.