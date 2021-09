Unfallflucht in Stuttgart-Mitte

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein E-Scooter-Fahrer setzt sich am Dienstag am Rotebühlplatz vor einen Bus, dessen Fahrer deshalb bremsen muss. Dabei wird eine 31-Jährige im Bus leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.















Stuttgart-Mitte - Zwei Jugendliche auf einem E-Scooter sollen am Dienstagnachmittag in Stuttgart-Mitte einen Unfall provoziert haben, bei dem eine 31-Jährige in einem Linienbus stürzte und sich leicht verletzte. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war ein 43 Jahre alter Busfahrer der Linie 43 gegen 13.15 Uhr in der Fritz-Elsas-Straße auf der Busspur in Richtung Rotebühlplatz unterwegs, als sich kurz hinter dem Kreuzungsbereich ein E-Scooter offenbar vor den Bus setzte. Aufgrund des E-Scooters musste der Busfahrer bremsen, wodurch die 31-Jährige im Bus stürzte und leicht verletzt wurde.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Von den Verursachern liegt folgende Beschreibung vor: Der Fahrer wie auch sein Mitfahrer sollen circa 15 bis 17 Jahre alt und schlank gewesen sein. Der Fahrer hatte kurze schwarze Haare und trug einen grünen Pullover sowie Jeans. Der Mitfahrer hatte kurze, dunkelblonde Haare und trug eine rote Oberbekleidung sowie eine dunkle Hose.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.