1 Die Polizei sucht nun nach dem Unfallverursacher. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Am Karfreitag bemerkt eine 52-Jährige Schäden an ihrem Opel Adam, den sie in der Hofener Straße geparkt hatte. Die Polizei vermutet Unfallflucht und bittet um Hinweise.











Link kopiert



Die Fahrerin eines Opel Adam hat am Karfreitag eine böse Überraschung erlebt: Als sie gegen 10.30 Uhr ihr orangefarbenes, in der Hofer Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt geparktes Auto abholen wollte, bemerkte sie laut Polizei am Gefährt Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.