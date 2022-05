Unfallflucht in Stuttgart-Bad Cannstatt

1 Am Fußgängerüberweg fährt ein Autofahrer zwei Kinder an. Foto: 7aktue/Daniel Jüptner (Symbolbild)

Ein Mann soll am Montag zwei Kinder angefahren haben, weil er an einer Rot zeigenden Ampel offenbar nicht angehalten hat. Das ist nicht der einzige Fehler, den er offensichtlich gemacht hat.















Link kopiert

Ein Autofahrer, der in Bad Cannstatt am Montagnachmittag zwei Kinder auf einem Fußgängerüberweg angefahren hat, konnte am Abend festgenommen werden. Er hatte zunächst Unfallflucht begangen. Dank einer Zeugin konnte die Polizei seine Identität ermitteln. Schließlich stellte sich der Mann aber doch noch.

Eine Neunjährige kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Der 45 Jahre alte Mann hatte gegen 16 Uhr auf der Straße Am Römerkastell nicht angehalten, obwohl eine Ampel für ihn Rot gezeigt haben soll. Zwei neun Jahre alte Mädchen überquerten die Straße auf dem Fußgängerüberweg und gingen in Richtung Düsseldorfer Straße. Der Wagen des Mannes erfasste die beiden Neunjährigen. Eine von ihnen wurde leicht verletzt, die andere wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Eine Zeugin fuhr dem Unfallverursacher hinterher. Bei der Zuckerfabrik ließ der Mann sein Auto stehen und flüchtete zu Fuß weiter, obwohl die Frau ihn ansprach.

Der Führerschein des Mannes wird beschlagnahmt

Gegen 18.30 Uhr meldete sich der Mann bei der Polizei. Da die Ermittelnden den Eindruck hatten, er könnte den Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht haben, musste er eine Blutprobe abgeben. Zudem beschlagnahmte die Polizei seinen Führerschein.