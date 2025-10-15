Unfallflucht in Neckarrems: Pfosten aus Verankerung gerissen – Autofahrer macht sich aus dem Staub
Die Polizei fand vor Ort nur noch den beschädigten Pfosten vor (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Autofahrer hat am Dienstag in Neckarrems (Kreis Ludwigsburg) beobachtet, wie ein Kleinwagen gegen einen Pfosten auf dem Gehweg fuhr und diesen herausriss. Doch wer saß am Steuer?

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer eines Kleinwagens, der am Dienstagnachmittag in Neckarrems gegen einen Sperrpfosten gefahren ist und sich anschließend aus dem Staub gemacht hat. Gemeldet hatte den Unfall ein anderer Autofahrer, der gegen 16.40 Uhr die Fellbacher Straße in Richtung Remstalstraße gefahren war, als er einen lauten Schlag hörte.

 

Der Pfosten wurde aus der Verankerung gerissen

Im Rückspiegel konnte der Fahrer erkennen, dass im Kreuzungsbereich ein Kleinwagen gegen einen Sperrpfosten auf dem Gehweg gefahren war. Dieser war durch den Zusammenstoß aus der Verankerung gerissen worden. Der Zeuge wählte daraufhin den Notruf.

Beim Eintreffen der Polizei war jedoch kein Fahrzeug mehr vor Ort. Der Unbekannte am Steuer war offenbar unerlaubt weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von gut 3000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Unfallfahrers geben können, werden gebeten, sich unter 0 71 54 / 1 31 30 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

 