Unfallflucht in Murr: Autofahrer streift Fußgängerin mit Außenspiegel – und macht sich aus dem Staub
Laut Polizei war der Mann möglicherweise mit einem blauen Kleinwagen unterwegs (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Eine 21-Jährige wollte die Hindenburgstraße in Murr (Kreis Ludwigsburg) an einer Fußgängerampel überqueren. Plötzlich fährt ein Autofahrer los.

Eine 21-Jährige ist am Donnerstagabend in Murr von einem Auto touchiert worden. Der Fahrer machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 20.50 Uhr an der Haltestelle „Ortsmitte“ in der Hindenburgstraße aus dem Bus gestiegen. Anschließend wollte sie die Straße an der grünen Fußgängerampel überqueren.

 

Der Unbekannte überholte noch den wartenden Bus

Besagter Autofahrer, der unterdessen an der roten Ampel wartete, soll jedoch plötzlich losgefahren sein, wobei er die Fußgängerin mit dem Außenspiegel erwischte. Bei der Weiterfahrt überholte der Unbekannte noch den wartenden Bus. Die 21-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Gemäß den ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem Auto um einen blauen Kleinwagen gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0711/68690 oder stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

 