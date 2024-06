1 Die Polizei sucht den Fahrer eines Opel Mokka. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag in Marbach einen Fußgänger angefahren – und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei mitteilt, war der betroffene 43-Jährige gegen 13.40 Uhr in der Niklastorstraße unterwegs, als ihm ein blau-silberner Opel entgegenkam. Um diesen an einer beengten Stelle vorbeifahren zu lassen, wartete der Fußgänger am linken Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren streifte der Fahrer den 43-Jährigen aber dennoch mit der Beifahrerseite und verletzte ihn.