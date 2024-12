Unfallflucht in Leonberg: Vom beschädigten Auto fehlt jede Spur

1 Fall für die Polizei: eine Unfallflucht in Leonberg Foto: dpa/Soeren Stache

Eine Seniorin rammt mit ihrem Mercedes am Samstag in der Nähe des Leonberger Reitstadions einen geparkten BMW. Die Unfallfahrerin kann ermittelt werden – nur fehlt das andere Auto.











Link kopiert



Eine 81 Jahre alte Mercedesfahrerin hat am Samstag gegen 17.45 Uhr beim Rangieren einen in der Steinstraße im Bereich des Reiterstadions in Leonberg geparkten BMW touchiert. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Das Problem: Bei deren Eintreffen war der grüne BMW, dessen linkes Heck offenbar in Mitleidenschaft gezogen worden war, bereits weg.