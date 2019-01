Unfallflucht in Hessigheim Neunjähriger Fahrradfahrer verletzt

Von red/pho 16. Januar 2019 - 15:22 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall (Symbolbild). Foto: dpa

Am Dienstagabend will ein Junge mit seinem Fahrrad eine Straße überqueren. Ein Autofahrer touchiert das Kind, das dabei leicht verletzt wird. Der Autofahrer fährt danach einfach weiter.

Hessigheim - Die Polizei Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht in der Besigheimer Straße in Hessigheim (Kreis Ludwigsburg) geben können, um Mithilfe. Ein neunjähriger Junge fuhr am Dienstag gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Ottmarsheimer Straße in Richtung Besigheimer Straße. Dann wollte er die Besigheimer Straße überqueren und danach auf den Gehweg wechseln.

Während er die Straße passierte, fuhr von hinten ein bislang noch unbekannter Fahrer heran. Als der Unbekannte von der Ottmarsheimer in die Besigheimer Straße abbog, touchierte er das Fahrrad des Kindes, das hierauf stürzte. Der Fahrer erkundigte sich anschließend wohl noch nach dem Jungen, der leichte Verletzungen davon trug, setzte seine Fahrt dann aber in Richtung Neckar fort.

Der Mann wurde als etwa 50 bis 60 Jahre alt beschrieben und hat kurze, lockige und graue Haare. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen dunkelblauen Kombi der Marke Opel mit Ludwigsburger Kennzeichen handeln. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07142/4050 melden.