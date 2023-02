Unfallflucht in Stuttgart-Feuerbach

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 60-Jähriger wird in Feuerbach von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Der unbekannte Fahrer erkundigt sich kurz aus dem Auto heraus, fährt dann allerdings davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.















Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zum Samstag in Feuerbach einen 60 Jahre alten Fußgänger angefahren und dabei schwer verletzt. Der Unbekannte hielt zwar kurz an, um sich nach dem Befinden des 60-Jährigen zu erkundigen, fuhr dann allerdings davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, überquerte der 60-Jährige vermutlich zwischen 0 Uhr und 1 Uhr an der Kreuzung Wiener-/Linzer Straße die Linzer Straße, als er von dem Autofahrer angefahren worden. Der Unbekannte hielt hierauf an und erkundigte sich aus dem Fahrzeug heraus nach dem Befinden des Fußgängers, fuhr dann allerdings davon. Der 60-Jährige ließ sich von einem Taxi in ein Krankenhaus fahren. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Fußgänger stationär aufgenommen.

Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen hellen Kleinwagen handeln, der offenbar im Frontbereich Unfallschäden aufweisen müsste. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion bitten unter der Rufnummer 0711/8990-4100 um Hinweise sowohl zum Unfallgeschehen als auch zu entsprechend beschädigten Fahrzeugen.