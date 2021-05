1 Der 52-Jährige soll zwei Ampeln in Ditzingen angefahren haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 52-jähriger Autofahrer soll am Mittwoch zwei Ampeln in Ditzingen angefahren haben und danach geflüchtet sein. Als ihn Polizisten dingfest machten, soll er sich gewehrt haben.

Ditzingen - Ein 52 Jahre alter, offenbar betrunkener BMW-Fahrer steht im Verdacht, am Mittwochabend in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) zwei provisorische Ampeln angefahren und danach Unfallflucht begangen zu haben. Als Polizeibeamte ihn kurze Zeit später ausfindig machten, soll er zur Flucht angesetzt und sich heftig gewehrt haben.

Wie die Polizei berichtet, hatten mehrere Zeugen gegen 21.15 Uhr gemeldet, dass ein BMW-Fahrer in der Ditzenbrunner Straße zwei Ampeln angefahren habe und eine provisorische Ampel noch auf der Straße liegen würde. Der Unfallverursacher hätte sich danach von der Unfallstelle entfernt. Zeugenaussagen zufolge war der Fahrer über die Ditzenbrunner Straße in Richtung der Straße An der Lache gefahren, als er mit einer dort aufgestellten provisorischen Ampel frontal kollidierte. Dann soll er gewendet haben und sei dabei gegen die Ampel auf der anderen Fahrbahnseite gestoßen.

Herbeigerufene Polizisten konnten den augenscheinlich Betrunkenen gegen 21.30 Uhr an der Halteranschrift antreffen. Als die Beamten die Identität des 52-Jährigen feststellen wollten, versuchte er zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn aber trotz Gegenwehr vorläufig festnehmen. Dabei wurde der Mann leicht verletzt, sodass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Dort musste er sich auch einer Blutentnahme unterziehen, die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Am Fahrzeug und den Ampeln entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro.