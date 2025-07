1 Ein Mercedes wurde in Böblingen vermutlich beim Rangieren beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa

Der Mercedes stand auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Wolf-Hirth-Straße. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.











Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Wolf-Hirth-Straße in Böblingen einen geparkten Mercedes beschädigt und ist danach ohne sich um den Schaden zu kümmern, weitergefahren.